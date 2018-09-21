Топилин рассказал об изменениях в списке "запрещенных" для женщин профессий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. В перечне "запрещенных" для женщин профессий снимутся ограничения на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, работы в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов специальной техники, заявил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин в кулуарах Евразийского женского форума.

"В настоящее время мы ведем работу по пересмотру действующего перечня из 456 "запрещенных" профессий, принимая во внимание наличие в нем отдельных профессий и видов работ, которые априори не применяются в современном производстве, а также автоматизацию технологических процессов, связанную с применением современного оборудования на рабочих местах", — рассказал Топилин.

"В частности, снимаются ограничения на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, работы в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов специальной техники. Принятие актуализированного перечня работ расширит возможности женщин на трудоустройство и обеспечит справедливые условия труда", — пояснил он.

По словам министра, соответствующий приказ будет подписан в ближайшее время.