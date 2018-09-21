Топилин рассказал об изменениях в списке "запрещенных" для женщин профессий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. В перечне "запрещенных" для женщин профессий снимутся ограничения на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, работы в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов специальной техники, заявил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин в кулуарах Евразийского женского форума.
"В частности, снимаются ограничения на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, работы в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов специальной техники. Принятие актуализированного перечня работ расширит возможности женщин на трудоустройство и обеспечит справедливые условия труда", — пояснил он.
По словам министра, соответствующий приказ будет подписан в ближайшее время.