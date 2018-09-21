Топилин заявил о возможности изменений в назначении досрочных пенсий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. В сфере назначения досрочных пенсий в России могут произойти изменения, заявил журналистам глава Минтруда РФ Максим Топилин.

"То, что в дальнейшем с досрочными пенсиями придется что-то делать, это очевидно. Работодатели на этом настаивают, профсоюзы тоже поддерживают эту идею. Сейчас мы один этап пройдем с принятием этих законов, будем дальше работать", — сказал Топилин в кулуарах Евразийского женского форума.

По данным Минтруда, в России около трети пенсионеров выходят на пенсию досрочно.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.