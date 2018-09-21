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Общество

Россияне предпочитают копить, а не брать кредиты , выяснили в ФОМ

(обновлено: 12:57 21.09.2018)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкФлаг России. Архивное фотоФлаг России. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россияне чаще склонны копить на крупные покупки, нежели брать их в кредит или рассрочку, три четверти граждан РФ полагают, что к кредитованию стоит прибегать только в случае острой необходимости, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованных на его сайте.

Город Пекин. Архивное фото
© Fotolia / SeanPavonePhoto
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Респондентов попросили сказать, какую тактику они изберут в ситуации, когда денег на крупную покупку не хватает. Большинство (59%) опрошенных заявили, что в этом случае скорее накопят требуемую сумму и затем купят нужную вещь. При этом 30% опрошенных предпочитают начать пользоваться вещью сразу, а расплачиваться за нее постепенно, еще 11% участников опроса затруднились выбрать один из этих вариантов.

Что касается в целом отношения к кредитам, то почти три четверти (74%) респондентов, по данным ФОМ, придерживаются точки зрения, что кредит следует брать в последнюю очередь, только при острой необходимости. По мнению 14% россиян, кредитование является нормальной практикой. Затруднились дать свою оценку 12% опрошенных.

Две трети россиян (67%) считают кредиты фактором, усложняющим жизнь, — по их мнению, как правило, кредиты делают жизнь хуже. Как полагают 16% респондентов, кредиты облегчают людям жизнь. Остальные затруднились ответить на этот вопрос.

Подавляющее большинство участников опроса (90%) сообщили, что в течение ближайшего года не планируют воспользоваться кредитом, 8% — планируют. Если же говорить об уже имеющейся кредитной нагрузке, то 30% респондентов сообщили, что на сегодня имеют кредит, который нужно выплачивать, у остальных 70%, по их словам, нет невыплаченных кредитов.

Что касается возврата одолженных средств, 79% уверены, что недопустимо взять и не вернуть кредит. А вот 14% респондентов считают, что в некоторых ситуациях это простительно.

При этом 51% опрошенных полагают, что государство должно в исключительных случаях помогать заемщикам, которые не могут расплатиться по кредитам, еще 18% считают, что такая помощь должна оказываться в любом случае. А вот каждый пятый (22%) респондент придерживается мнения, что заемщики, оказавшиеся в такой ситуации, должны сами решать проблему.

ФОМ провел опрос 15-16 сентября среди 1,5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах 53 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Алексей Соловьев
Под те проценты что у нас предлагают банки, кредиты просто не нужны нормальным людям.
13:03
21.09.2018
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sizif8
Как показал опрос, три четверти россиян ничего не боятся и закон не соблюдают.
12:41
21.09.2018
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