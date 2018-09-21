В России возрождаются рабочие профессии, заявила Голикова

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Рабочие профессии в России обретают новую жизнь и возрождаются, что имеет значение для экономического роста страны, чтобы страна могла войти в пятерку стран — лидеров по экономическому росту, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Очень приятно, что рабочие профессии в России обретают сейчас новую жизнь, можно сказать, возрождаются. Это важно, потому что это крайне востребованно сейчас для нашей страны, в условиях, когда мы ставим перед собой такие амбициозные задачи, как войти в пятерку стран по экономическому росту ",- сказала Голикова журналистам после встречи с национальной сборной WorldSkills Russia.