МЧС предупреждает о тумане в Москве утром в пятницу

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Столичный главк МЧС предупреждает москвичей и гостей столицы о том, что в городе в ближайшие часы и с сохранением до 10 утра ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы с сохранением до 10 часов 21 сентября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

МЧС призывает водителей снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а пешеходов обозначить себя светоотражающими элементами.