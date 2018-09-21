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Исследование показало приоритеты россиян при поиске работы

(обновлено: 06:19 21.09.2018)
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© Fotolia / Nichizhenova ElenaСобеседование при приеме на работу. Архивное фотоСобеседование при приеме на работу. Архивное фото
© Fotolia / Nichizhenova Elena

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Факторами, влияющими на выбор россиян при поиске работы, помимо денег, являются хороший коллектив, возможности карьерного роста, а также участие в значимых задачах и проектах, свидетельствуют результаты исследования портала Rabota.ru, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Банкноты. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Исследование: россияне меньше других готовы покинуть страну ради работы
В первую очередь, для всех профессий и возрастных групп оказались важны команда и коллектив, в котором будет работать человек (74%). В тройку лидеров также вошли — возможность карьерного роста (41%) и задачи и проекты (39%), в которых будет участвовать сотрудник.

"Топ-три нематериальных факторов важных при выборе работы для всех возрастных групп возглавляет наличие хорошей команды и коллектива в компании. В остальном, в зависимости от возраста. Так, для поколения пост-миллениалов (18-24 года) важны гибкий график и обучение за счет компании… Для более старшего поколения (45 лет и старше) не менее актуальными становятся гибкий график и работа из дома", — показали результаты исследования.

Приоритеты менялись и в зависимости от профессий. Так, для продавцов важен бренд работодателя, хороший коллектив и возможность карьерного роста. Бухгалтеры, экономисты и юристы обращают внимание на устойчивость компании, коллектив, наличие ДМС и возможность обучения за счет компании. Для водителей важен гибкий график, личность руководителя и команда.

Специалисты из сфер производства и строительства обращают внимание на бренд и известность компании, а также насколько она твердо "стоит" на рынке. IT-специалистам важен бренд работодателя, уровень задач, обучение и рост квалификации, красивый офис и дополнительный "плюшки" от работодателя.

На нижних строчках рейтинга оказались спорт за счет работодателя (5%), красивый офис с зонами отдыха (6%) и бренд работодателя (8%). "В аналогичном опросе, проводимом в 2017 году, задачи и проекты для соискателей были важнее карьерного роста. Сейчас ситуация немного изменилась. Также из заметных перемещений в рейтинге можно отметить, что ДМС стало приоритетнее бренда компании", — отмечают авторы исследования.

Российские рубли. Архивное фото
© Fotolia / Dmitrydesigner
Исследование: молодежь в регионах не стремится менять место работы
В 2018 году соискатели стали чаще обращать внимание на нематериальные бонусы компаний. За год стало меньше кандидатов, которые готовы отказаться от них в пользу денег. Число неготовых за год выросло почти вдвое — с 19% до 34%.

Большинство россиян (73%) устраивают опции вне стандартного соцпакета. Остальные говорят о том, что им не хватает ДМС, обучения за счет компании, компенсации проезда и питания. Некоторые хотели бы получать оплату путевок за счет работодателя.

В исследовании приняли участие 3000 респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

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