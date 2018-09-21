МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Появления особых регистрационных знаков для ретро-автомобилей, спорткаров и мопедов не стоит ждать в ближайший год — до вступления в силу нового закона о регистрации транспортных средств, сообщил РИА Новости представитель научного центра безопасности дорожного движения МВД, разрабатывавшего новый ГОСТ, Андрей Капустин.

Газета "Коммерсант" в четверг со ссылкой на утвержденный Росстандартом новый ГОСТ "Знаки государственные регистрационные транспортных средств" сообщила , что с 1 января 2019 года в РФ будет введено 10 типов новых номерных знаков для автомобилей и мототехники. По информации издания, мотоциклетные номера станут меньше в размерах в полтора раза, а знаки для японских праворульных автомобилей формой будут напоминать квадрат. Планируется ввести особые номера для мопедов, а также для классических и спортивных автомобилей.

По словам Капустина, сейчас мопеды не подлежат регистрации, а спорткары и ретро-автомобили регистрируют на общих основаниях с остальными легковыми машинами. Он объяснил, что в новый ГОСТ включены госзнаки для этих транспортных средств, но их могут выдавать только после принятия соответствующих нормативно-правовых актов, которые будут регламентировать их регистрацию.

"Дело в том, что Госдума недавно утвердила новый закон о регистрации транспортных средств. Он предусматривает, что Госавтоинспекция не будет заказывать и выдавать кому-либо регистрационные знаки. Этот закон предусматривает норму, что правительством может быть утвержден порядок регистрации отдельных видов транспортных средств. Думаю, в ближайший год этого не будет, до вступления закона в силу", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что госномера для мопедов будут такие же по размерам, как и новые знаки для мотоциклов. По словам Капустина, для мотоциклов регистрационные знаки уменьшены, так как на многих, особенно импортного производства, площадка не вмещает номер такого большого размера, как есть сейчас. Новый ГОСТ вводит регистрационные знаки для мототранспортных средств дипломатических и консульских представительств на красном фоне.

Как рассказал Капустин, также вводится тип регистрационных знаков для внедорожных мототранспортных средств — квадрациклов и снегоходов. Сейчас существует единый тип номеров для такого вида транспортных средств и сельскохозяйственных машин (тракторов, комбайнов). После вступления в силу нового ГОСТа квадроциклы и снегоходы получат отдельный тип номерного знака. Для сельскохозяйственной техники почти ничего не изменится, однако, по словам Капустина, Минсельхоз РФ попросил включить в их тип регистрационного знака надпись "Рус". Автолюбители смогут менять регистрационные знаки на соответствующие новому ГОСТу номера по желанию, принудительной замены не будет.

В конце июля Госдума приняла закон, который предлагает разрешить регистрацию новых машин без посещения ГИБДД. Основное нововведение коснётся покупателей новых машин у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет. Подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки владелец автомобиля будет получать у изготовителя самостоятельно. Все фирмы будут включены в реестр, предельные тарифы для них разработает ФАС.