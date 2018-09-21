ПЕНЗА, 21 сен — РИА Новости. Около 200 специалистов детского здоровья из России, Турции, Таджикистана, Азербайджана и Киргизии собрались в Пензе на всероссийской педиатрической научно-практической конференции, которая проходит совместно с XVI конгрессом педиатров тюркского мира и Евразии, сообщило областное правительство.

По инициативе губернатора области Ивана Белозерцева Пенза стала площадкой для всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Фармакотерапия и диетотерапия в педиатрической практике", посвященной 255-летию создания государственной системы охраны здоровья детей в России. Форум открылся в четверг и продлится до субботы.

"В Пензу съехались около 200 специалистов детского здоровья — ведущие педиатры, крупные ученые, практикующие врачи, представители государственных и общественных организаций России, специалисты из Турции, Таджикистана, Азербайджана и Киргизии… Специалисты обсудят самые сложные случаи из практики и общие актуальные вопросы, предложат новые подходы к решению серьезных задач в педиатрии", — говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков отметил, что педиатрическая конференция на протяжении многих лет является наиболее значимым и авторитетным научно-практическим мероприятием в сфере здравоохранения, посвященным решению важнейшей государственной задачи — обеспечению защиты здоровья детей. "Статус международной конференции свидетельствует об актуальности открытого диалога в интересах детства", — приводятся слова министра в сообщении.

По данным властей, в Пензенской области за последние годы в решении проблем семьи и детства достигнуты заметные результаты, решена проблема создания перинатального центра, запуск которого позволил улучшить показатель младенческой смертности, при этом стоит задача привести в порядок все детские поликлиники, а также совершенствовать систему профилактики, доступности и качества медицинской помощи.