ПЕНЗА, 21 сен — РИА Новости. Около 200 специалистов детского здоровья из России, Турции, Таджикистана, Азербайджана и Киргизии собрались в Пензе на всероссийской педиатрической научно-практической конференции, которая проходит совместно с XVI конгрессом педиатров тюркского мира и Евразии, сообщило областное правительство.
"В Пензу съехались около 200 специалистов детского здоровья — ведущие педиатры, крупные ученые, практикующие врачи, представители государственных и общественных организаций России, специалисты из Турции, Таджикистана, Азербайджана и Киргизии… Специалисты обсудят самые сложные случаи из практики и общие актуальные вопросы, предложат новые подходы к решению серьезных задач в педиатрии", — говорится в сообщении.
Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков отметил, что педиатрическая конференция на протяжении многих лет является наиболее значимым и авторитетным научно-практическим мероприятием в сфере здравоохранения, посвященным решению важнейшей государственной задачи — обеспечению защиты здоровья детей. "Статус международной конференции свидетельствует об актуальности открытого диалога в интересах детства", — приводятся слова министра в сообщении.