В Госдуме предложили изменить порядок возмещения ущерба при ДТП

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект, обязывающий страховщиков исполнять все обязанности по возмещению ущерба и судебных расходов из-за ДТП независимо от наличия полиса ОСАГО у виновника аварии, сообщила пресс-служба одного из авторов законопроекта, депутата Ярослава Нилова.
Разработчики отмечают, что сейчас гражданин, которому причинен ущерб имущества в ДТП, вынужден в процессе взыскания убытков тратить огромные усилия на самостоятельный сбор документов и доказательств, нести судебные расходы, для участия в судебных заседаниях необходимо время. Между тем страховые компании уже обладают кадровым ресурсом и возможностями для таких действий, уверены депутаты.
Законопроект предлагает возложить обязанности по возмещению вреда имуществу пострадавшего на страховщика, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего вне зависимости от наличия действующего страхового полиса у виновного лица.
"В данном случае бремя взыскания с виновного лица перекладывается с пострадавшего на его страховую компанию, что является справедливым по отношению к лицу, заключившему договор страхования", — говорится в пояснительной записке.