"Услышал "виновен" и заплакал". Пенсионера осудили за маки в огороде

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В Перми пенсионера, ветерана труда приговорили к году лишения свободы условно за кусты мака, выросшие у него в огороде. Всего 467 цветков, которые проклюнулись на грядках между чесноком, луком и смородиной. Игорь Трошев считает, что семена могли завезти вместе с почвой — весной он заказывал на участок новый грунт. Однако в полиции такому объяснению не поверили.

Дачники не первый раз становятся фигурантами "маковых" дел. Так, пенсионерку из Снежинска на скамью подсудимых едва не отправил конкурс на самый благоустроенный двор. Решив выделиться, пожилая женщина высадила на цветочной клумбе композицию из маков.

Опасные цветы

Эта история началась еще весной, когда 64-летний Игорь Яковлевич Трошев заказал на свой участок в деревне Мокино Пермского края самосвал земли — полторы тонны. Почву он раскидал по грядкам, засеял луком, чесноком, морковью и стал ждать урожая. На белые цветы, проросшие между полезными культурами вместе с сорняками, внимания он не обратил.

"Я знал, что специально выращивать маки нельзя, что за это могут осудить. Но думал, это касается больших красных цветков, как в Афганистане. А у меня на огороде выросли малюсенькие, размером с ноготок", — по-простецки объясняет Игорь Яковлевич.

Пропалывать "белые цветочки" пенсионер не стал. Во-первых, лишний раз нагибаться Трошеву трудно — у него остеохондроз, да и возраст уже солидный. Кроме того, вместе с разросшимся маком садовод боялся вырвать и культурные растения: "Я было начал его выпалывать, но он вытаскивался с моркошей да луком. В итоге, чтобы без урожая не остаться, я бросил это делать".

Да и следить за огородом Трошеву было особо некогда — он ухаживает за супругой на инвалидности. Много лет назад ее сбил мотоциклист, произошло кровоизлияние в мозг. С тех пор она плохо ходит, почти ничего не слышит.

© Фото : предоствалено Егором Михайловым Те самые грядки с маком. Фото из уголовного дела © Фото : предоствалено Егором Михайловым Те самые грядки с маком. Фото из уголовного дела

Тринадцатого июля на участок ветерана труда нагрянули сотрудники полиции. Предъявили постановление о проведении оперативного мероприятия и объяснили пенсионеру, что его шесть соток стали местом преступления. Самого же Трошева заподозрили в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Причем в особо крупном размере (пункт "в" части второй статьи 231 УК РФ). А за это предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

"Я их попросил: "Милки, давайте я при вас эти маки повыдергаю да сожгу". Но они сказали, что сами справятся. Начали рвать те злосчастные цветы, пересчитывать, складывать в коробки", — вспоминает он.

Всего насчитали 467 кустов. Игорь Яковлевич уверяет, что мак рос не только у него на огороде, еще и у соседей. Те, узнав про полицейский рейд, быстро покосили все подозрительные цветы под корень.

"Откуда этот мак взялся у нас, никто так и не понял. Может, семена в земле были, которую мы закупали. А может, наркоманы их специально подбрасывали, чтобы потом срезать и продать", — выдвигает сомнительную версию осужденный.

Девятнадцатого сентября Игорю Трошеву вынесли приговор — год условно. Услышав "виновен", пенсионер заплакал.

"Обидно очень на старости лет получить клеймо уголовника, — переживает он. — Ведь я всю жизнь проработал в колхозе, ветерана труда получил. Даже на пенсии продолжаю вкалывать. Пока другие по домам спят, я тружусь в газовой котельной оператором. Моя фотография висела на Доске почета. Никогда не привлекался даже за административку. Не пью, не курю…"

"Растения хилые, росли хаотично"

Адвокат пенсионера Егор Михайлов сообщил РИА Новости, что на суде выступал профессор Пермского государственного аграрно-технологического университета. Специалист подтвердил: мак в таком количестве вполне мог вырасти из семян, завезенных вместе с землей.

"Профессор изучил фото и признал, что данное растение на огороде моего подсудимого произрастало в хаотичном порядке: несколько десятков кустов на грядке с морковью, несколько — на грядке с луком. А это противоречит версии, что его высаживали намеренно. Кроме того, специалист обратил внимание, что растения хилые, значит, должного ухода за ними не было", — пересказывает выступление эксперта адвокат.

Нужно уточнить, что посев мака Игорю Яковлевичу не вменяли — только культивирование. "Пленум Верховного суда разъясняет, что под этим словом понимается создание специальных условий для роста растения — полив, прополка, удобрение. Но ничего из вышеперечисленного мой подзащитный не делал, — настаивает Михайлов. — Говоря по-простому, если у Трошева был замысел вырастить мак и продать его, почему он не выдергивал чеснок и другие культуры, которые явно мешали маку развиваться?"

Но главное, обращает внимание адвокат, следствием не установлена цель выращивания мака. "Ни сам Трошев, ни члены его семьи не состоят на учете у нарколога. Его самого проверили на наркотики — все чисто. Не было выявлено, что он этот мак собирался кому-то сдать. То есть в его действиях отсутствует умысел", — аргументирует защитник.

Между тем в прокуратуре Пермского края РИА Новости сообщили, что еще до начала следствия представители правоохранительных органов встречались с Игорем Яковлевичем и предупреждали его о необходимости избавиться от растений. Да и данный вид мака произрастает в уральском климате только при специальном уходе. Смущает и то, что на других грядках пенсионера сорняки все же были прополоты.

Трошев пока не решил, будет ли обжаловать решение суда первой инстанции. Говорит, что боится бодаться с людьми в погонах: "Как бы чего не вышло".

Первая клумба на районе

Это не первый случай в стране, когда садоводов обвиняют в незаконном культивировании опийного мака.

Шестидесятидевятилетняя жительница села Бродокалмак Челябинской области с мая по июль 2018 года выращивала у себя на огороде 157 кустов запрещенного цветка. Поймали с поличным на продаже 145 граммов маковой соломки за полторы тысячи рублей. Теперь ей светит до 15 лет лишения свободы.

Однако самая абсурдная, пожалуй, история произошла в 2011 году с пенсионеркой из Снежинска Челябинской области. Тогда в городе объявили конкурс на самый благоустроенный двор, 83-летняя Евдокия Алексеевна решила выделиться и засадила клумбы полевыми маками.

"Первое место заняли, — плакала она потом во время интервью Снежинскому городскому информационному порталу. — Цветочки росли красивые, а потом полиция приехала. Сказали, что они наркотические… Но это были декоративные мачки, восточные, однолепестковые и махровые, маленькие, с ноготок".

Всего во дворе насчитали 38 кустов. В итоге дело решили не возбуждать, однако нервы пенсионерке помотали изрядно.