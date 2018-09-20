В Госдуме предложили использовать плохое российское кино для наказания

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил наказывать правонарушителей, принуждая их смотреть плохое российское кино, сообщает агентство "Москва".

"Иногда смотреть некоторые фильмы, которые выпускают в России — это действительно мучение. Можно, кстати, внести в административный и Уголовный кодекс наказание отечественными фильмами, особенно с участием наших комиков", — предложил депутат Госдумы от ЛДПР.

При этом парламентарий также отметил, что не все отечественные картины плохие, однако часть из них недостаточно качественная и потому не вызывает интереса у зрителей.