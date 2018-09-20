Симоньян сравнила права мужчин и женщин в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Россия опережает многие передовые страны в вопросе равноправия женщин, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян на втором Евразийском женском форуме.

"Именно наша страна давно и окончательно победила угнетение женщин. Равноправие женщин в нашей стране не является таким острым вопросом, как оно, к сожалению, является в некоторых других странах до сих пор. У нас в стране родиться девочкой — это не унижение и не проклятие… Я горжусь тем, что в нашей стране женщины не просто равноправны с мужчинами, а имеют даже чуточку больше прав", — сказала она.

Симоньян пояснила, что в России женщины раньше, чем мужчины, выходят на пенсию. В частности, в случае развода родителей ребенок, как правило, остается с женщиной. Кроме того, женщина получает материнский капитал и не может быть приговорена к пожизненному заключению.

Главред RT также напомнила, что женщина может взять длительный отпуск по уходу за ребенком, а работодатель обязан сохранить за ней рабочее место на это время. При этом она отметила, что "не очень понятно, на какие деньги она должна жить" эти три года. По ее словам, в этом плане законодательство еще несовершенно.

"Но и в этом вопросе… мы опережаем многие другие передовые страны", — отметила Симоньян.

Она рассказала, что RT в индивидуальном порядке находит способы предоставить декретным сотрудницам возможность работать дистанционно, получая полную зарплату. Симоньян подчеркнула, что на телеканале "работает много по-настоящему героических женщин", которые "развенчивают разницу между мужской и женской профессиями".