Более 9 тысяч проектов примут участие в конкурсе президентских грантов

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Более 9 тысяч проектов, поданных некоммерческими организациями на второй конкурс президентских грантов 2018 года, поборются за более чем 4,5 миллиарда рублей, сообщает сайт Фонда президентских грантов.

20 сентября объединенный экспертный совет рассмотрел результаты проверки проектов на соблюдение требований положения о конкурсе. По решению совета 665 проектов не были допущены до дальнейшего участия в конкурсе из-за выявленных нарушений. Еще 144 проекта были отозваны самими заявителями.

"Стоит отметить, что доля проектов, не соответствующих условиям конкурса, продолжает снижаться. Так, в 2017 году на первом конкурсе до оценки экспертами не было допущено 10,4% поданных проектов, во втором конкурсе — 8,9%. На первом конкурсе 2018 года этот показатель составлял уже 8%, а сейчас снизился до 6,8%. Большая часть отклоненных проектов (51%) была подана в последний день", — говорится в сообщении Фонда президентских грантов.

Также на заседании объединенный экспертный совет внес изменения в состав экспертов конкурса. В этот раз проекты будут оценивать 785 человек из числа общественных деятелей, ученых, профильных специалистов. Итоги конкурса будут подведены до 1 ноября.