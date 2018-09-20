Эксперт призвал вдвое сократить количество праздничных дней

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Количество праздничных дней, которые объявляются в России нерабочими, слишком велико и препятствует росту экономики страны, поэтому его следует сократить вдвое, считает советник Института современного развития Никита Масленников.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила предложения Минтруда о переносе выходных дней в 2019 году. Проектом предлагается, что в декабре-январе россияне будут отдыхать 10 дней подряд. Также помимо законных выходных нерабочими будут два дня в феврале, три дня в марте, девять дней в мае, один день в июне и три дня в ноябре.

"Здесь есть вопросы очень серьезные. Я всегда был сторонником того, что вот этих праздничных дней хотя бы вдвое меньше должно… быть. Но это одна из точек зрения, и я так понимаю, не слишком популярная", — сказал Масленников РИА Новости.

"Но, мне кажется, что это требует серьезного обсуждения. … Мы слишком расточительны в своем времени, которого у нас не так много для того, чтобы обеспечить хотя бы через три года рост (ВВП. – Прим. ред.) около 3%, о котором сегодня говорил премьер в правительстве. Если мы этого не добьемся, мы можем экономически опоздать, потому что весь остальной … мир резко уйдет вперед, а мы так и останемся в своем полутора-двухпроцентном гетто", — считает он.

"У нас долгие годы тянется эта традиция, и я полагаю, что она идет абсолютно во вред экономике. Действительно, мы чересчур много отдыхаем и расслабляемся. Вместе с тем наши задачи, в том числе национальные цели до 2024 года требуют гораздо большей собранности, ответственности, целеустремленности. Причем ладно бы это были какие-то праздники отраслевые, общезначимые, такие, как День защитника Отечества, даже День материнства и детства и прочие, но когда у нас превращается уже в декады – в январскую и майскую — это уже становится национальным спортом", — добавил он.