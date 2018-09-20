Московский департамент спорта и туризма разделили на два ведомства

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о реорганизации департамента спорта и туризма столицы, на его базе созданы два самостоятельных ведомства.
Также, согласно документу, департамент спорта и туризма города переименован в департамент спорта Москвы.
Отмечается, что реорганизация осуществляется для совершенствования структуры органов столичной исполнительной власти, а также оптимизации функционирования отдельных госучреждений города и государственных унитарных предприятий (государственных предприятий, казенных предприятий) Москвы.