Московский департамент спорта и туризма разделили на два ведомства

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о реорганизации департамента спорта и туризма столицы, на его базе созданы два самостоятельных ведомства.

"Реорганизовать департамент спорта и туризма города Москвы путем выделения из него комитета по туризму города Москвы, являющегося правопреемником департамента спорта и туризма города Москвы по правам и обязанностям в сфере туризма и гостиничного хозяйства", — говорится в документе на сайте мэра и правительства столицы.

Также, согласно документу, департамент спорта и туризма города переименован в департамент спорта Москвы.

Отмечается, что реорганизация осуществляется для совершенствования структуры органов столичной исполнительной власти, а также оптимизации функционирования отдельных госучреждений города и государственных унитарных предприятий (государственных предприятий, казенных предприятий) Москвы.