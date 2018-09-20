Мальчика, спасшего трех человек во время пожара под Ульяновском, наградят

САМАРА, 20 сен — РИА Новости. Управление МЧС по Ульяновской области представит к награде девятилетнего мальчика, который спас на пожаре двух своих маленьких племянниц и мать, сообщила РИА Новости в четверг представитель пресс-службы ведомства.

По информации пресс-службы, пожар произошел вечером 14 сентября в частном доме на Ульяновской улице в селе Байдуллино Тереньгульского района. Сгорели деревянный жилой дом и надворные постройки. В момент пожара мать спала дома. Ее девятилетний сын Павел, обнаружив возгорание в сенях, вывел на улицу своих племянниц: годовалую Алису и двухгодовалую Виолетту, затем вернулся в дом и разбудил мать. В это время очевидцы вызвали пожарных.

"Ведомство планирует наградить юного героя. Сейчас готовятся соответствующие документы", — сказала собеседница.