МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сенаторы приветствуют гибкий подход, который продемонстрировал пленум Верховного суда РФ, касающийся ответственности интернет-пользователей за репосты, сообщил РИА Новости в четверг глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Совет Федерации всегда приветствовал использование таких гибких способов корректировки правоприменительной практики, как постановления пленума Верховного суда", — сказал Клишас.

Пленум Верховного суда РФ внес изменения в свое же постановление "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности".

Суд акцентировал внимание нижестоящих судов на то, что основанием привлечения лица к ответственности должны служить данные о личности обвиняемого и иные сведения, указывающие на общественную опасность деяния, мотив его совершения, а не только лишь факт размещения лицом спорного материала в социальной сети.

Помимо этого судам следует оценивать аудиторию запрещенного контента, размещаемого лицом. Если закрытую страницу в социальной сети посетило пять человек, размещение запрещенного контента на такой странице можно признать неопасным для общества. Для таких случаев у правоохранительных органов есть более подходящий механизм – предостережение о недопустимости нарушения закона.

Как заявил судья ВС Владимир Давыдов, репосты экстремистских материалов нельзя считать преступлением, если нет доказательств умысла на разжигание ненависти.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в июне 2018 года отметил, что "судебная, правоприменительная практика" по делам об экстремизме "должна находиться в поле зрения общественности и должна корректироваться".