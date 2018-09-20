МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сенаторы приветствуют гибкий подход, который продемонстрировал пленум Верховного суда РФ, касающийся ответственности интернет-пользователей за репосты, сообщил РИА Новости в четверг глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Пленум Верховного суда РФ внес изменения в свое же постановление "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности".
Суд акцентировал внимание нижестоящих судов на то, что основанием привлечения лица к ответственности должны служить данные о личности обвиняемого и иные сведения, указывающие на общественную опасность деяния, мотив его совершения, а не только лишь факт размещения лицом спорного материала в социальной сети.
Как заявил судья ВС Владимир Давыдов, репосты экстремистских материалов нельзя считать преступлением, если нет доказательств умысла на разжигание ненависти.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в июне 2018 года отметил, что "судебная, правоприменительная практика" по делам об экстремизме "должна находиться в поле зрения общественности и должна корректироваться".