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Общество

Власти Москвы продолжат заниматься строительством храмов в городе

(обновлено: 17:15 20.09.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин на VIII заседании Попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов Москвы. 20 сентября 2018Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин на VIII заседании Попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов Москвы. 20 сентября 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Власти Москвы продолжат заниматься реализацией программ, связанных со строительством храмов, заявил мэр Сергей Собянин в четверг на заседании попечительского совета по строительству храмов.

Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Все, что мы делали в предыдущие годы, не осталось незамеченным, и высокий результат на выборах, конечно, во многом зависел и от нашей с вами совместной работы, потому что она важна для жителей, особой атмосферы доброжелательности и любви нашей отчизны, нашего города", — сказал он.

Мэр отметил, что в городе восьмой год успешно реализуется программа "Двести храмов", построено более 70 храмов и порядка 50 находятся на различных стадиях строительства. При этом, как напомнил Собянин, город взял на себя обязательства по обустройству комфортного общественного пространства вокруг храмов.

Трудовая книжка. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"В 2018 году работы ведутся еще в 20 храмах. Хочу вас заверить, что наша совместная плодотворная работа будет продолжаться, мы и впредь будем уделять огромное внимание восстановлению истории и памятников и оказывать содействие в строительстве храмов", — сказал мэр.

Он рассказал, что в начале реализации программы возникало много вопросов и сомнений относительно того, "будут ли новые храмы только местами для богослужения или же одновременно станут общественными и социальными центрами для местных жителей".

Мэр Москвы Сергей Собянин в единый день голосования на избирательном участке в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Мы видим, что надежда на активную роль новых храмов в жизни своих районов начинает сбываться. Церковные общины ведут большую социальную работу, проводят благотворительные акции, помогают многодетным семьям, инвалидам и людям, страдающим зависимостями", — сказал градоначальник, добавив, что приходы также активно включаются в дополнительное образование детей.

Собянин напомнил, что город помимо возведения новых храмов также занимается и работой по реставрации исторических памятников церковной архитектуры. "В предыдущие годы привели 44 памятника религиозного назначения, половину из них по программе предоставления субсидий, которую мы будем продолжать, мы ее увеличили до 400 миллионов рублей", — добавил он.

Мэр также рассказал, что среди уже отреставрированных памятников храмы Зарядья, церковь Климента и другие.

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
andreas.globetrotter
Наверное, строить будут в порядке уплотнительной застройки. И, разумеется, по многочисленным просьбам трудящихся. Инфраструктура современного мегаполиса вполне может обойтись без таких нишевых продуктов.
17:14
20.09.2018
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