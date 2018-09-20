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Общество

В Москве и области появятся беспилотные электрички

(обновлено: 15:55 20.09.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПоезд на платформе Киевского вокзала. Архивное фотоПоезд на платформе Киевского вокзала. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости/Прайм. РЖД в 2019 году протестируют беспилотные поезда на Московском центральном кольце (МЦК) и в перспективе планируют распространить эту технологию на Московские центральные диаметры (МЦД) и пригородные поезда московского региона, сообщили РИА Новости в компании.

Кабина действующего прототипа беспилотного автомобиля в московском офисе отечественной ИТ-компании Яндекс. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Беспилотный транспорт за семь лет станет реальностью, уверены в "Яндексе"

Гендиректор РЖД Олег Белозеров, представляя президенту РФ Владимиру Путину поезда на новом Московском центральном кольце (МЦК), в сентябре 2016 года говорил, что РЖД планируют к 2020-2021 годам запустить на нем беспилотные поезда. С момента запуска кольца и по настоящее время там курсируют поезда "Ласточка", которыми управляет машинист.

Поезда без машиниста

"В 2019 году с целью испытания будет организована первая опытная поездка электропоезда по МЦК полностью в автоматическом режиме, естественно, без пассажиров, но с машинистом в кабине для контроля движения электропоезда и работы системы", — сообщили в РЖД.

Внедрение технологии, добавили там, станет возможным только после того как будут учтены и доработаны все замечания опытных поездок и внесений изменений в законодательство.

"В перспективе планируется распространить эту технологию на МЦД и пригородные поезда московского региона", — рассказали в компании.

Почему Москва?

"Очень сложная транспортная система московского узла требует не только развития интеграции между различными видами транспорта, но и применения инновационных технологий. Лучший пример – Московское центральное кольцо", — поясняет представитель РЖД выбор именно этого проекта.

Интервал движения между поездами здесь в "часы пик" сегодня составляет 5 минут. В 2019 году планируется сократить его еще на 1 минуту – до 4 минут. Дальнейшее сокращение можно будет рассматривать при условии внедрения на кольце уникальной системы автоматического управления движением – интервальное регулирование движением поездов по цифровому радио каналу.

Кабина действующего прототипа беспилотного автомобиля в московском офисе отечественной ИТ-компании Яндекс. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Власти Москвы планируют внедрить беспилотный транспорт на улицы города

"Ее действие основано на использовании связи стандарта GSM-R, которая позволяет контролировать: местонахождение и скорость электропоездов как по данным от существующий инфраструктуры, так и по сигналам GPS/ГЛОНАСС, дистанцию между электропоездами и корректировать график в режиме онлайн", — говорят в РЖД.

Эта инновационная отечественная технология (разработчик АО "НИИАС") гарантирует безопасное и комфортное путешествие. "Ее дальнейшее развитие – это движение поездов полностью в автоматическом режиме, при котором человек выполняет контрольную функцию", — поясняют в компании.

Беспилотные поезда

Белозеров в интервью РИА Новости в мае 2018 года говорил, что РЖД обсуждают технологию беспилотных поездов с "Уральскими локомотивами" (совместное предприятие группы "Синара" и немецкого концерна Siemens) и "Трансмашхолдингом" и считают оптимальным использовать ее в городе.

Сергей Иванов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Иванов заявил, что верит в создание беспилотных пассажирских самолетов
"Мы обсуждали технологию беспилотных поездов с "Уральскими локомотивами" и "Трансмашхолдингом". Сейчас анализируем, где ее можно быстрее применить. С нашей точки зрения, оптимальнее всего это можно сделать в городских условиях, поскольку в случае неполадок в городе их можно оперативно устранить, в отличие от, скажем, Транссиба", — говорил тогда глава РЖД.

Он отметил, что компания активно занимается этим направлением. Глава РЖД напомнил, что НИИАС совместно с Siemens на станции Лужская реализовали проект по беспилотному управлению грузовыми локомотивами. Человек там практически не присутствует, управляет автоматика, и нужно идти дальше.

Топ-менеджер добавлял, что профессия машиниста с развитием беспилотных технологий трансформируется в профессию оператора.

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