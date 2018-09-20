Тюменские вузы создают новые форматы обучения

ТЮМЕНЬ, 20 сен — РИА Новости. Вузы Тюменской области совместно с профильными компаниями внедряют новые форматы обучения, в которых большая часть времени отводится не лекциям, а лабораторным и практическим занятиям на площадках индустриальных партнеров, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Он добавил, что при поддержке правительства Тюменской области инициируются перспективные образовательные проекты, например, Высшая политехническая школа. Кроме того, Тюменская область оказывает содействие студентам Тюменского госуниверситета и Тюменского индустриального университета, участвующим в конкурсных федеральных программах повышения качества работы высшего образования — "5 — 100" и "Опорные университеты".
"Нам предстоит детально изучить рынки абитуриентов, на которых уникальные программы Тюменского госуниверситета будут пользоваться большим спросом. Нельзя разрабатывать образовательные программы ради программ, каждое направление подготовки должно быть востребовано современным обществом", — уверен ректор ТюмГУ Валерий Фальков.