Тюменские вузы создают новые форматы обучения

ТЮМЕНЬ, 20 сен — РИА Новости. Вузы Тюменской области совместно с профильными компаниями внедряют новые форматы обучения, в которых большая часть времени отводится не лекциям, а лабораторным и практическим занятиям на площадках индустриальных партнеров, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Вузы региона ежегодно готовят более 100 человек для крупных индустриальных партнеров на условиях целевого обучения. Совместно с вузами реализуются комплексные проекты по созданию высокотехнологичных производств. Сформированы дополнительные профессиональные компетенции выпускников, отражающие современные запросы производства", — сказал глава региона, выступая в дискуссии "Кадровая стратегия развития в условиях цифровизации отрасли" в рамках проходящего в Тюмени IX Тюменского нефтегазового форума.

Он добавил, что при поддержке правительства Тюменской области инициируются перспективные образовательные проекты, например, Высшая политехническая школа. Кроме того, Тюменская область оказывает содействие студентам Тюменского госуниверситета и Тюменского индустриального университета, участвующим в конкурсных федеральных программах повышения качества работы высшего образования — "5 — 100" и "Опорные университеты".

"Нам предстоит детально изучить рынки абитуриентов, на которых уникальные программы Тюменского госуниверситета будут пользоваться большим спросом. Нельзя разрабатывать образовательные программы ради программ, каждое направление подготовки должно быть востребовано современным обществом", — уверен ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

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