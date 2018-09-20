Матвиенко отметила важность участия женщин в урегулировании конфликтов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в XXI веке женщины должны стать мощной силой урегулирования международных конфликтов.

"Необходимо добиваться как расширения присутствия женщин в действующих механизмах по преодолению конфликтов, так и создания собственных женских структур для достижения этих целей", — заявила спикер СФ, выступая в четверг на пленарном заседании второго Евразийского женского форума.

По мнению Матвиенко, женщины должны использовать свое растущее влияние и для продвижения идей гуманизации международных отношений.

Она полагает, что женщины должны объединять свои усилия для достижения целей глобальной безопасности и устойчивого развития. "Особое значение сегодня приобретает диалог женщин на международном уровне", — подчеркнула она.

Матвиенко отметила, что, к сожалению, в мире растет конфликтный потенциал, приносятся в жертву основополагающие принципы межгосударственного общения, включая верховенство международного права, невмешательство во внутренние дела суверенных государств извне, уважение права народов на собственный путь развития.

"Случаев применения экономического и политического давления становится все больше. Целые народы наказываются односторонними санкциями, по сути, лишь за то, что люди голосуют, говорят и думают не так, как надо кому-то извне. Вводятся экономические блокады, людям отказывают в свободе передвижения, реализации базовых гуманитарных прав", — сказала парламентарий.