Минтранс требует соблюдать транспортную безопасность с этапа проектирования

КАЛИНИНГРАД, 20 сен — РИА Новости. Минтранс РФ требует от застройщиков обеспечивать соответствие требованиям по транспортной безопасности еще на этапе проектирования и строительства объектов транспортной инфраструктуры, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Николай Захряпин.

"У застройщиков, хозяйствующих субъектов должны быть не просто инструменты, которыми они могли бы оперировать при проектировании с точки зрения обеспечения требований по транспортной безопасности, но важно, чтобы эти механизмы были реализуемыми. Уже сегодня мы закладываем необходимость при разработке проектных решений обеспечивать соответствие требованиям по транспортной безопасности", — сказал Захряпин.

По словам замминистра, предложения, которые формируются по изменению нормативно-правовой базы в сфере транспортной безопасности, опираются на правоприменительную практику, на сигналы от представителей транспортного сообщества о том, что работает эффективно, а что нужно изменить, чтобы в целом сформировать эффективную систему мер по антитеррористической защищенности объектов транспортного комплекса.

"В современных условиях стоит актуальная задача оптимизировать затраты на эти цели (меры по антитеррористической защищенности объектов транспорта) с тем, чтобы исключить определенные мероприятия, возможные издержки, которые не оказывают существенного влияния на состояние антитеррористической защищенности и, таким образом, более эффективно использовать имеющиеся финансовые ресурсы на повышение защищенности объектов транспорта", — добавил Захряпин.

В Калининграде в четверг открылась двухдневная VII Всероссийская конференция "Транспортная безопасность и технологии противодействия терроризму — 2018". Саммит по транспортной безопасности проходит при поддержке Минтранса России и комитета Госдумы по транспорту и строительству. Конференция посвящена совершенствованию защищенности транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства, включая террористические акты.