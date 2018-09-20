Минтранс выступил за равные требования к безопасности для перевозчиков

КАЛИНИНГРАД, 20 сен — РИА Новости. Министерство транспорта РФ выступает за равные требования к транспортной безопасности для российских и иностранных перевозчиков, что в целом повысит уровень защищенности транспортного комплекса, сообщил журналистам в четверг заместитель министра транспорта РФ Николай Захряпин.

"Для нас очень важно, чтобы условия, при которых реализуется законодательство, были в равной степени и для отечественных, и для зарубежных перевозчиков, поэтому мы вносим поправки в федеральный закон, чтобы все требования по транспортной безопасности распространялись, в том числе, на иностранных перевозчиков. Это в целом повысит уровень защищенности транспортного комплекса", — сказал Захряпин.

По словам замминистра, нормативно-правовая база, в том числе в сфере транспортной безопасности, постоянно совершенствуется, поскольку подходы и предложения, которые формируются по ее изменению, опираются на правоприменительную практику.

В Калининграде в четверг открылась двухдневная VII Всероссийская конференция "Транспортная безопасность и технологии противодействия терроризму — 2018". Саммит по транспортной безопасности проходит при поддержке Минтранса России и комитета Госдумы по транспорту и строительству. Конференция посвящена совершенствованию защищенности транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства, включая террористические акты.