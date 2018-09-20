Путин: мир только выиграет, если успешных женских историй будет больше

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Мир и государство только выиграют, если успешных женских историй будет как можно больше; в общих интересах решить проблему гендерного неравенства и открыть путь для получения необходимого образования для девочек, считает президент РФ Владимир Путин.

"В современном, сложном, меняющемся быстро мире женщины энергично, успешно проявляют себя в самых разных отраслях, играют знаковую роль в укреплении мира и безопасности, что для женщины естественно, в решении важнейших социально-экономических, гуманитарных проблем. Они активно участвуют в работе Организации Объединенных Наций, возглавляют ведущие международные организации, органы исполнительной и законодательной власти в своих странах. Среди женщин немало талантливых ученых, предпринимателей, политических и общественных деятелей, я здесь вижу в зале и выдающихся спортсменов", — сказал Путин, выступая на втором Евразийском женском форуме.

"Мир, государство только выиграют, безусловно, если таких женских историй успехов будет как можно больше. Мы сможем укрепить национальный потенциал, обеспечить устойчивое глобальное развитие, причем для всей цивилизации", — добавил он.

В общих интересах, отметил президент, "решить проблему гендерного неравенства, убрать многие существующие еще, к сожалению, стереотипы и карьерные ограничения и, что очень важно, открыть путь для получения необходимого образования для девочек, создать удобные условия для работы и ведения собственного дела, чтобы женщина чувствовала себя самостоятельно, независимо, чтобы эффективно действовали гарантии социальной и правовой защиты".

"При этом важно сохранить и традиционные ценности, ценности семьи и материнства", — отметил Путин.

Участниц женского форума не смогли оторвать от Путина. Они плотно обступили президента и долго не хотели его отпускать. Модератор форума по-русски и по-английски отчаянно умолял их занять свои места pic.twitter.com/YClG1IDm9u — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 20 сентября 2018 г.

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