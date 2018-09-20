СПЧ надеется на изменение практики по "делам о репостах"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В президентском Совете по правам человека (СПЧ) рассчитывают, что новое постановление пленума Верховного суда РФ позволит изменить правоприменительную практику по делам экстремистской направленности и привести ее "в соответствие с законом и здравым смыслом", заявил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

Пленум Верховного суда РФ в четверг принял постановление с рекомендациями для судей при рассмотрении дел экстремистской направленности. Новая редакция постановления призывает судей оценивать контекст опубликованной в интернете информации, признанной экстремистской, личность автора и его страницы в социальных сетях. ВС РФ разъяснил, что экстремистский пост не является преступлением без прямого умысла на разжигание ненависти и вражды и призвал суды более взвешенно подходить к рассмотрению таких дел.

"Президентский совет по правам человека поддерживает правовую позицию, изложенную в постановлении пленума Верховного суда", — заявил Федотов.

Как отметил правозащитник, в СПЧ считают крайне важным, что ВС уже дважды рассматривал вопрос о преступлениях экстремистской направленности, и в этом году внес изменения в свое постановление на эту же тему от 2016 года.

"И тогда, и сейчас Совет принимал активное участие в подготовке постановления пленума, и мы рады, что многие наши идеи были поддержаны. Мы надеемся, что новое постановление позволит существенным образом изменить правоприменительную практику по соответствующей категории дел и приведет ее в соответствие с законом и здравым смыслом", — подчеркнул Федотов.