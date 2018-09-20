Путин рассказал о вкладе России в повышение роли женщин

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании второго Евразийского женского форума в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. 20 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании второго Евразийского женского форума в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. 20 сентября 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Россия вносит значительный вклад в обсуждение стратегий и действий, направленных на повышение роли женщин в решении глобальных проблем, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Втором евразийском женском форуме.

"Россия, по сути, вносит существенный вклад в обсуждение стратегий и действий, направленных на повышение роли женщин в решении глобальных проблем. Думаю, это закономерно. Ведь защите материнства и детства, поддержке женщин в России уделяется особое внимание", — сказал Путин в четверг.