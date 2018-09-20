Путин заявил о важности сохранения ценностей семьи и материнства

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на Евразийском женском форуме заявил о необходимости решить проблему гендерного неравенства и сохранить, наряду с этим, традиционные ценности семьи и материнства, которые не зависят от общественного уклада и технологического прогресса.

"В общих интересах — решить проблему гендерного неравенства, убрать многие существующие еще, к сожалению, стереотипы и карьерные ограничения и, что очень важно, открыть путь для получения необходимого образования для девочек", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании форума в четверг.

Он заявил и о важности создания удобных условий для работы и ведения собственного дела. По его мнению, нужно, чтобы женщина чувствовала себя самостоятельной и независимой, чтобы эффективно действовали гарантии социальной и правовой защиты.

"При этом важно сохранить и традиционные ценности — ценности семьи и материнства, которые не зависят от общественного уклада и технологического прогресса и являются общими для стран с разными культурами, обычаями, с разными кодами", — подчеркнул российский лидер.