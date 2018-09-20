Одобрен проект о переносе выходных дней в 2019 году

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила предложения о переносе выходных дней в 2019 году. Об этом говорится на сайте ведомства.

Проект постановления правительства разработал Минтруд.

Выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) перенесут на 2 и 3 мая (четверг и пятницу)

Кроме того, выходной день с субботы 23 февраля перенесут на пятницу 10 мая.

Таким образом, россияне будут отдыхать с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, 12 июня, со 2 по 4 ноября.

В пояснительной записке к проекту Минтруда авторы документа подчеркивают, что расписание было составлено с учетом интересов граждан. Предполагается, что такой график позволит россиянам комфортно организовать досуг не только зимой, но и в весенне-летний период.

На производительность не повлияет

Как считает сенатор Игорь Фомин, нет прямой зависимости производительности труда от праздничных каникул.

В эфире радио Sputnik он назвал подход, при котором производительность определяется, исходя из продолжительности рабочего дня, устаревшим. По его словам, для улучшения показателей нужно развивать современные технологии.

"Некоторые говорят, что для повышения производительности нужно уменьшить количество праздников, увеличить продолжительность рабочего дня — мне кажется, это неправильно", — заключил Фомин.