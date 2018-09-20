Москва готова первой испытать механизм налогообложения самозанятых

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя предложение министра финансов Антона Силуанова, заявил о готовности столицы первой из российских регионов испытать новый механизм налогообложения самозанятых граждан.

Так, Силуанов заявил, что новый механизм может быть опробован в столице в качестве эксперимента перед распространением в другие регионы.

"Мы с большим удовольствием войдем в этот эксперимент. Это возможность огромного количества самозанятых граждан очень легко и безболезненно легализовать свой бизнес. Мы готовы оказать содействие министерству финансов, налоговой службе в таких серьезных инновациях", — сказал Собянин в ходе совместного заседания коллегии ФНС и ФТС России.

Собянин также отметил, что такая система поможет легализовать доходы людей и увеличить поступления в пенсионную систему.