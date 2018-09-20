Усков отозвал иск к Forbes о восстановлении на работу

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Бывший главный редактор русской версии Forbes Николай Усков отказался от иска о восстановлении на работу и возмещении морального вреда, поскольку после смены акционера вновь принял руководство редакцией, суд прекратил производство по иску, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ситуация изменилась, на сегодняшний день Усков руководит редакцией Forbes — у журнала сменился акционер. Спор урегулировался. У нас заявление на отказ от иска, подписанное Усковым", — сказал юрист истца в суде.

После этого Пресненский суд Москвы прекратил производство по иску Ускова.

"Суд определил: прекратить производство по иску Ускова", — сказала судья Наталья Каржавина.

Ранее журнал Forbes Россия сменил владельца, им стал бизнесмен Магомед Мусаев. В июне Усков был уволен с должности главного редактора Forbes Russia из-за "неудовлетворенностью качеством" его работы и "систематических нарушений трудовой дисциплины". Не согласившись, он подал в Пресненский суд Москвы иск о восстановлении на работе и возмещении морального вреда. Слушания иска по существу были назначены на 20 сентября.

После этого и. о. главного редактора стал Николай Мазурин, но и он вскоре был уволен, после того как, по заявлению сотрудников журнала, отказался по требованию издателя убрать из августовского номера статью о братьях Магомедовых. Уходящий владелец издания Александр Федотов сообщил, что статью сняли по настоянию юристов, но журналисты Forbes назвали его слова не соответствующими действительности.