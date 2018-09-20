В России создали новую форму вакцины от эболы в виде порошка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Минздрав РФ создал новую форму вакцины от лихорадки Эбола в виде порошка, заявила глава ведомства Вероника Скворцова на встрече с супругой президента Гвинейской Республики Каба Конде, где обсуждалось двустороннее взаимодействие стран в сфере здравоохранения.

Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге с 19 по 21 сентября.

"Сейчас мы создали новую форму вакцины в виде порошка", — сказала Скворцова. Она отметила, что ее очень удобно перевозить в сравнении с классическим аналогом.

"Она ещё не подана на регистрацию, сейчас тестируется на волонтерах. Пока тестирование показало очень хорошие результаты. Сохраняется высокая иммуногенность и хорошая переносимость", — отметила министр.

Вакцина от Эболы, созданная в России, была зарегистрирована первой в мире.

Ранее Скворцова сказала, что более тысячи жителей Гвинеи уже вакцинировано российской классической вакциной от лихорадки Эбола.

Как пояснили в Минздраве, существующая вакцина от Эболы может перевозиться при температуре —20 градусов, в то время как западный аналог только при — 80 градусов. При этом российская вакцина в форме порошка может быть перевезена в обычном холодильнике с температурой +4 градуса.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.