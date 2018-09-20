Аксенов заявил о снижении концентрации вредных веществ в воздухе в Армянске

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Ситуация на севере Крыма, где в конце августа и начале сентября произошли выбросы вредных веществ в атмосферу, за последние 4 дня стабилизировалась, концентрация вредных веществ в атмосфере снижается, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"По словам Юрия Михайловича (Гоцанюка, вице-премьера. — Прим. ред), силами Роспотребнадзора, министерства экологии и природных ресурсов республики Крым, а также Гидрометцентра продолжаются работы по мониторингу атмосферы. По всем показателям за 4 дня концентрация вредных веществ в воздухе уменьшилась, ситуация продолжает стабилизироваться", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что администрация завода "Крымский титан" принимает меры по устранению всех недочетов, выявленных по итогам проверки Роспотребнадзора.

"В первую очередь это касается работы по инвентаризации всех аспирационных и вентиляционных систем, проведение текущего ремонта и, при необходимости, замена 100% вентиляционных рукавов. Также на данный момент рассматривается план мероприятий для дальнейшего строительства завода по нейтрализации кислотных стоков", — написал Аксенов.

Глава Крыма поручил минздраву республики наладить график выезда специалистов в регион вахтовым методом. Отдельное внимание будет уделено селу Перекоп как самому ближнему к источнику загрязнения, написал он.

Ситуация с кислотонакопителем химического завода "Крымский титан" обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. В начале сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Химический завод "Крымский титан" полностью остановлен. Власти приняли решение вывезти детей из города Армянска и нескольких сел района в оздоровительные учреждения на три недели. В самом регионе решением комиссии объявлен режим ЧС.

Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, построенный в советское время. За последние годы отстойник значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник наполнялся водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

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