Госдума приняла закон о наказании за отказ опровергать ложную информацию

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон об установлении уголовной ответственности за злостное неисполнение судебных актов, обязующих прекратить распространение или дать опровержение недостоверной информации.

Изменение будет внесено в статью 315 Уголовного кодекса. Оно предполагает уголовную ответственность за злостное неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению, лицом, которое уже подвергалось административному наказанию за неисполнение требований прекратить распространение информации и опровергнуть ранее распространенные данные в срок, вновь установленный приставом после наложения штрафа.

Проектом закона предлагается ввести наказание — штрафы до 50 тысяч рублей, или обязательные работы до 240 часов, или исправительные работы до одного года, или арест до трех месяцев, или лишение свободы до одного года.

Госдума также приняла в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми вводится ответственность за отказ выполнять судебное предписание о запрете на распространение незаконных или недостоверных сведений или об их опровержении.

Авторы проекта предлагали ввести штраф для граждан до 20 тысяч рублей; для должностных лиц — 50 тысяч рублей; для юридических лиц — до 200 тысяч рублей. Как отмечается, при невыполнении повторного требования размер штрафа для граждан предлагается установить в размере 25 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, также предусматривается административный арест до 15 суток или обязательные работы до 200 часов; для юрлиц — штраф до 200 тысяч рублей.

Законопроекты внесли депутаты Госдумы Сергей Боярский, Дмитрий Вяткин, Александр Грибов и Михаил Емельянов.