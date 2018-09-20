Осеннее похолодание придет в Москву с понедельника

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Осеннее похолодание ожидается в столичном регионе на следующей неделе, столбики термометров опустятся до значений ниже климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в четверг.

"Далее (начиная с понедельника — ред.) понижение температуры продолжится, не исключено, что уже в начале следующей недели в ночные часы будет всего плюс 3-8 градусов, дневная температура плюс 8-13 градусов, это даже чуть ниже климатической нормы", — сказала она.