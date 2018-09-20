МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Верховный суд РФ рекомендует судьям, рассматривая дела об экстремизме, изучать страничку обвиняемого в соцсети, чтобы оценить контекст, сказано в постановлении пленума ВС РФ.

"При решении вопроса о наличии или отсутствии у лица прямого умысла и цели возбуждения ненависти либо вражды…, суду следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать контекст, наличие и содержание комментариев данного лица или иного выражения отношения к ней, факт личного создания либо заимствования лицом соответствующих аудио-, видеофайлов, текста или изображения, содержание всей страницы данного лица, сведения о деятельности такого лица до и после размещения информации, в том числе о совершении действий, направленных на увеличение количества просмотров и пользовательской аудитории", — сказано в постановлении.

Пленум также советует изучать данные о личности обвиняемого, в частности, приверженность радикальной идеологии, участие в экстремистских объединениях, привлечение ранее к административной или уголовной ответственности.