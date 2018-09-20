В Москве может быть побит рекорд тепла для 20 сентября, державшийся 81 год

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Столбики термометров в Москве в четверг могут побить рекорд для 20 сентября 81-летней давности, сообщил РИА Новости специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец в четверг.

Ранее он рассказал, что жителей Москвы в этот день ожидает июльская погода с температурой до плюс 25 градусов.

"Это не только аномально высокий температурный фон, такого тепла, именно 20 сентября, по крайней мере, не было последние 81 год. Я напомню, что рекорд был по этому дню в 1937 году, тогда было плюс 24,2 градуса. Сегодня намечается либо повтор этого рекорда, либо, может, его побьем", — сказал он.