Исследование: более 60% россиян ежедневно заходят в интернет

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Почти две трети россиян (65%) ежедневно заходят в интернет, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

"На сегодняшний день доля интернет-пользователей в России довольно высокая — 80% наших сограждан с той или иной периодичностью пользуются интернетом. В том числе 65% выходят в сеть ежедневно, 14% — несколько раз в неделю или месяц и 2% — крайне редко", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее активная аудитория — 18-24-летние (97% пользуются интернетом ежедневно), высокообразованные (78%) и материально обеспеченные (72%), москвичи и петербуржцы (76%). К интернет-ресурсам не обращаются 19% опрошенных.

Согласно данным опроса, большинство пользователей заходят в интернет по работе и учебе – 44% (чаще 18-24-летние – 68%, высокообразованные – 56%). Большой популярностью пользуются медиаресурсы, где можно найти музыку, фильмы, книги (42%).

Однако при этом, согласно данным опроса, россияне стали реже общаться в социальных сетях со своими друзьями (снижение с 31% в 2014 году до 28% в 2018) и искать новых знакомых, близких по интересам (снижение с 16% до 4%). По данным опроса, также снизилась доля онлайн-игроков. На сегодняшний день играми увлекаются 9% (снижение с 18% в 2014 году).

Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 17 сентября 2018 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Метод опроса – телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.