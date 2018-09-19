Суд арестовал акции Грудинина в Совхозе имени Ленина

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Суд наложил арест на принадлежащие Павлу Грудинину акции ЗАО "Совхоз им. Ленина" в ходе процесса о разделе имущества между экс-кандидатом в президенты и его бывшей женой Ириной, сообщила РИА Новости адвокат Елена Бойцова.

Юрист отметила, что других ценностей и недвижимости у Грудинина формально нет и акции являются его основным активом.

По поводу оценки стоимости акций суд назначит профильную экспертизу.

Адвокат подчеркнула, что ждет сведений из налоговых органов, из которых станет понятно, какими средствами на счетах располагает бывший кандидат в президенты.

Сам Грудинин в ответ на просьбу прокомментировать информацию об аресте принадлежащих ему акций предприятия призвал журналистов "заняться чем-нибудь серьезным".

"Какая-то глупость. Это ни о чем просто", — сказал он.

Детали развода

Грудинин развелся с женой в середине июля. Адвокат отметила, что бывшая супруга главы совхоза пыталась решить дело мирным путем и "не выносить сор из избы".

"У них взрослые дети, это было возможно, если бы Павел Николаевич не принял решение обратиться в суд и решать вопросы именно здесь", — сказала адвокат.

По ее словам, также важен вопрос даты прекращения семейных отношений. Она обратила внимание, что в исковом заявлении Грудинин утверждает, что прекратил отношения с супругой в 2009 году, однако во время предвыборной кампании подал в ЦИК документы, где называет Ирину Грудинину законной супругой.

"Ирина Игоревна получала от него просьбы не расторгать брак и считаться его законной супругой", — заявила юрист.

Настаивая на открытости процесса, представители Ирины Грудининой отметили, что ее супруг сам захотел участвовать в судебном разбирательстве, хотя и мог решить все связанные с бракоразводным процессом вопросы в личном порядке.