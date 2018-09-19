Операторы связи ввели плату за sms на сервисные номера банков

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Мобильные операторы РФ начали взимать плату за sms на сервисные номера банков, сообщили РИА Новости в компаниях.

Так, Tele2 в августе ввела плату за сервисные sms в размере 2 рублей за сообщение. Представитель компании отметила, что такого рода услуги становятся все менее востребованными среди клиентов, чаще абоненты пользуются онлайн-сервисами.

"Вымпелком" (бренд "Билайн") ввел плату за подобные sms с 18 сентября. Сообщения на короткие сервисные номера банков теперь тарифицируются отдельно по 2,5 рубля за каждое сообщение, рассказали в пресс-службе оператора. МТС также ввел плату — 2 рубля за сообщение на большинстве тарифов.

Представитель "Мегафона" сообщил, что компания внимательно следит за рынком и изучает эту возможность.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в августе возбудила дела против "Вымпелкома", "Мегафона", МТС и Tele2 из-за разницы тарифов sms-рассылок для государственных и частных организаций.