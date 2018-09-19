Друг погибшего в Сирии Алексея Седунова назвал его человеком огромной души

ВОЛГОГРАД, 19 сен – РИА Новости. Александр Александров, сослуживец военного из Астраханской области Алексея Седунова, погибшего в Сирии 17 сентября, признался, что не может смириться с его гибелью, и отозвался о нем как о человеке огромной души.

Астраханская газета "Волга" ранее сообщила, что среди погибших в Сирии числится выходец из города Ахтубинск Астраханской области Алексей Седунов. Гибель военного РИА Новости подтвердил его бывший сослуживец Александр Александров. По словам Александрова, вместе с Седуновым он служил в Ахтубинске Астраханской области в батальоне аэродромно-технического обеспечения.

"Да, это он. Мы обеспечивали полёты. Затем он перевёлся в Кубинку в 2015 году. Он был просто офигенным парнем, огромной души человеком. У него была жена. Алексею был 31 год. Вообще поверить не могу", — сообщил РИА Новости Александров.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил готовность предоставить России всю информацию, необходимую для расследования катастрофы Ил-20 и предложил направить для этого в Москву командующего военно-воздушными силами. Он призвал продолжать координацию военных двух стран в Сирии. При этом он возложил на САР ответственность за крушение самолета.

В Минобороны РФ после инцидента заявили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценило провокационные действия Израиля как враждебные и оставило за собой право на адекватные ответные действия.