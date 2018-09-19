МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В ходе круглого стола газеты "Известия" российские врачи назвали три главных признака депрессии.

Как рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович, около 20 процентов населения Земли хотя бы раз переживали или будут переживать симптомы этого психического расстройства.

По словам специалиста, типичными для депрессии являются вегетативные нарушения.

"Если человек просыпается в пять часов утра и у него в груди колошматит сердце, рот пересох, если у него проблемы со стулом и при этом он испытывает острую беспричинную тревогу — это первый признак", — отметил Шмилович.

Еще одним тревожным сигналом должны стать ритмичные изменения настроения, подчеркнули участники обсуждения. Как рассказали врачи, обычно у людей, страдающих депрессивным расстройством, эмоциональное облегчение наступает к вечеру, при этом особенно заметными эти изменения становятся осенью и весной.

"Третий признак, который практически наверняка говорит о клинической депрессии, — ангедония. Это утрата чувства удовольствия", — заявили участники обсуждения.

Как отметил Шмилович, подверженные депрессии пациенты теряют "биологическую, животную, подсознательную потребность" получать радость от происходящего вокруг.

"Если подросток раньше хорошо учился, постоянно общался с друзьями, и вдруг вы видите, что он потерял эти интересы, сидит, уткнувшись в компьютер или телефон, — это может быть признаком депрессии", — считает кандидат медицинских наук, заместитель директора Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой Анна Басова.

Кроме того, как рассказали специалисты, часто депрессия может быть связана с нарушениями сна и пищевого поведения. Эксперты подчеркнули, что истинную причину расстройства можно и нужно лечить "только с помощью психиатра".