МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Около четверти содержащихся в российских следственных изоляторах ожидают там не вынесения приговора, а его вступления в законную силу, заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

В среду в ходе специального заседания СПЧ, посвященного вопросам защиты прав заключенных, была затронут вопрос о практике перевода обвиняемых из перегруженных следственных изоляторов Москвы в СИЗО близлежащих регионов на стадии апелляции. Участники заседания уточняли, что вопросы о таком переводе решаются в каждом случае крайне индивидуально, по согласованию с судами и, как правило, с согласия самого подследственного.

"Я достаточно часто бываю и в СИЗО, и в колониях. По моим подсчетам, примерно 25% людей, которые содержатся в СИЗО, это те люди, в отношении которых уже вынесен приговор судом первой инстанции и они ожидают вступления приговора в силу", — сказал Федотов в ходе заседания.

Он отметил, что среди них есть обвиняемые в рамках групповых дел, которые сами не подавали апелляционную жалобу, но они все равно вынуждены находиться в СИЗО до тех пор, пока приговор не вступит в силу после рассмотрения апелляционной инстанцией, хотя могли бы в это время уже находиться в колонии.

"На мой взгляд, то, что сейчас делает Федеральная служба исполнения наказаний, это не от хорошей жизни, это паллиативное решение. Оно нехорошее, но содержать людей в переполненных камерах тоже нехорошо", — отметил глава СПЧ.

По его мнению, применяя этот механизм, следовало бы предусмотреть соответствующую норму в законодательстве. "Здесь самым правильным было бы, конечно, создать необходимые правовые рамки для того, чтобы эта проблема решалась уже не в таком экстраординарном порядке, а в обычном порядке, в установленном законом порядке", — полагает Федотов.

Как разъяснил глава СПЧ, он предлагает предусмотреть в законодательстве, что подобное перемещение из одного СИЗО в другое может иметь место только с согласия самого лица, которое взято под стражу.

"С его согласия – да, без его согласия – нет. Чтобы кого-то до вступления приговора в законную силу отправлять в колонию – так вопрос не стоит. Другой вопрос: если человек не оспаривает судебное решение и он готов, хочет поехать в колонию еще до вступления приговора в законную силу, поскольку он проходит стадию апелляции, он может иметь такую возможность – по его желанию", — считает правозащитник.

Он пояснил, что такое желание осужденного, поскорее отправиться в колонию, может быть связано, например, с тем, что он хочет быстрее начать зарабатывать себе поощрения для того, чтобы ходатайствовать об условно досрочном освобождении.

"Вот о чем речь, человеку надо дать свободу выбора: он хочет продолжать находиться в СИЗО или он хочет переехать в колонию, чтобы там зарабатывать себе на УДО. Но это его выбор. Сегодня этого в законодательстве нет. Дать ему такой выбор, на мой взгляд, было бы вполне разумно", — полагает Федотов.