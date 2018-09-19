Глава СПЧ предложил включить статью о пытках в Уголовный кодекс

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил ввести в Уголовный кодекс новый состав преступления — "применение пыток".

"На мой взгляд, нам нужно инициировать внесение изменения в Уголовный кодекс, включение туда новой статьи, нового состава — "применение пыток". Потому что сегодня у нас в законодательстве нет такой статьи, нет уголовной ответственности за применение пыток", — заявил Федотов в среду в ходе спецзаседания СПЧ, посвященного вопросам защиты прав заключенных.

Поэтому, пояснил он, все имеющиеся сегодня инциденты, например, громкий случай с избиением осужденного в ярославской колонии, будут рассматриваться не как применение пыток, а как превышение служебных полномочий.

"А применение пыток, как таковое, у нас в Уголовном кодексе не наказуемо, что противоречит конституции, которая запрещает применение пыток", — указал председатель совета.