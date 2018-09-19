В МЭР рассказали, как пенсионные изменения могут повлиять на число занятых

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Прирост занятых на рынке труда РФ вследствие пенсионных изменений в 2019 году составит 137 тысяч человек, в 2024 году — 1,8 миллиона, говорится в проекте прогноза социально-экономического развития Минэкономразвития РФ на период до 2024 года, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Основным эффектом от повышения пенсионного возраста станет сокращение дефицита на рынке труда, вызванного демографическими ограничениями. По оценкам Минэкономразвития России, дополнительная рабочая сила, которая останется на рынке труда при реализации указанной меры, в основном сохранит статус занятого населения (прирост занятых в 2019 году – 137,2 тысяч занятых, в 2024 году – 1,8 миллиона человек)", — сказано в документе.

Дополнительный вклад этих работников в экономический рост за период 2019-2024 год Минэкономразвития оценивает на уровне 1,3 процентного пункта, ежегодный — на уровне 02-0,3 процентного пункта.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам.

В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.