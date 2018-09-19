Путин пострелял из винтовки в стрелковом центре "Калашникова"

КУБИНКА, 19 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин осмотрел галерею для снайперской стрельбы стрелкового центра концерна "Калашников" в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке и пострелял из винтовки СВЧ-308.

Главе государства показали видеопрезентацию об открытии центра и создании в концерне подразделения интеграции, а также о новых принципах и подходах "Калашникова". Cпециалисты стрелкового центра продемонстрировали Путину два экспериментальных образца винтовок.

После осмотра галереи президент пять раз выстрелил из винтовки СВЧ-308 по мишени с расстояния 600 метров и несколько раз попал в цель.