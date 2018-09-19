В СПЧ предложили дать врачам и бизнесменам в колониях работу по профессии

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Член президентского совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин предлагает ФСИН России продумать возможности для того, чтобы приговоренные к лишению свободы врачи и предприниматели могли в колониях работать по профессии, при этом обратил внимание на необходимость исключить коррупционные риски.

В среду президентский СПЧ проводит специальное заседание, посвященное вопросам соблюдения прав человека в исправительных учреждениях.

"Я бы на месте ФСИН подумал о том, чтобы тех врачей и предпринимателей, что осуждены к лишению свободы, у кого нет запрета профессиональной деятельности, подумать, как бы этих людей использовать, чтобы они работали по профессии", — сказал в ходе заседания Бабушкин, возглавляющий в СПЧ профильную комиссию по содействию ОНК, реформе пенитенциарной системы и профилактике правонарушений.

Правозащитник признал, что это довольно опасный шаг, который несет коррупционные риски.

"Поэтому это должно делаться централизованно, из Москвы. Но я убежден, что эти предприниматели могли бы десятки и десятки тысяч рабочих мест создать, если мы исключим фактор коррупции, и всё это будем делать цивилизованно", — уточнил он.