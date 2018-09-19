Российская трехсторонняя комиссия одобрила перенос выходных в 2019 году

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений одобрила предложения министерства труда России о переносе выходных дней в 2019 году, сообщается на сайте ведомства.

Проект постановления правительства России, закрепляющий порядок переноса дней отдыха в 2019 году, разработан Минтрудом РФ с целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней. "Сегодня Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила данный проект", — говорится в сообщении.

Проектом предлагается выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), которые совпадают с нерабочими праздничными днями, перенести на 2 и 3 мая (четверг и пятницу). Кроме этого, предполагается, что выходной день с субботы 23 февраля будет перенесен на пятницу 10 мая.

Так, в 2019 году выходные дни планируются с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, 12 июня, со 2 по 4 ноября.