В СПЧ выступают за обязательную психологическую реабилитацию тюремщиков

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте РФ предлагают ввести обязательную психологическую реабилитацию сотрудников, отработавших три года в системе исполнения наказаний, это необходимо для них, как и для космонавтов, летчиков и тех, кто прошел боевые действия, заявил член совета Андрей Бабушкин.

В среду СПЧ проводит специальное заседание, посвященное вопросам соблюдения прав человека в исправительных учреждениях.

"Хотел бы обратить внимание на наше предложение об обязательной психологической реабилитации сотрудника уголовно-исполнительной системы. Я убежден, что, отработав три года в этой системе, любой нормальный человек нуждается в психологической реабилитации — как космонавт, как летчик, как человек, который прошел боевые действия", — сказал Бабушкин, возглавляющий в СПЧ профильную комиссию по содействию ОНК, реформе пенитенциарной системы и профилактике правонарушений.

Он подчеркнул, что психика 90% людей не настолько устойчива, чтобы после трех лет сотрудник "сохранил тот эмоциональный позитив, который он имел при приходе на эту службу".

Бабушкин полагает, что соответствующую норму об обязательной психологической реабилитации нужно предусмотреть в законодательстве.

"Понятно, что это невозможно сделать завтра, но мы должны это иметь в виду", — добавил правозащитник.