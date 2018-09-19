Роскомнадзор намерен к концу года обеспечить "заслон" для серых sim-карт

СОЧИ, 19 сен — РИА Новости. Роскомнадзор рассчитывает к концу года создать "серьезный заслон" для распространения серых sim-карт в России, заявил журналистам глава ведомства Александр Жаров в кулуарах форума "Спектр-2018".

Он напомнил, что в России принят закон, запрещающий продажу неавторизованных sim-карт. Сейчас Роскомнадзор ведет работу с операторами по подготовке изменений в постановление правительства о предоставлении услуг связи.

"Операторы связи должны быть готовы формировать реестры (абонентов — ред.), и с этим связана небольшая задержка. Уверен, что до конца года тема будет развязана, тогда на данном этапе будет серьезнейший заслон, потому что если ты вставил sim-карту в смартфон, а оператор связи не понимает, кто ты, он тебе услугу не будет предоставлять, пока ты не скажешь, что ты — Александр Александрович Жаров", — сказал глава Роскомнадзора.

Он отметил, что проблема распространения серых sim-карт огромна. "За восемь месяцев 2018 года конфисковали 64 тысячи sim-карт у людей, которые их продавали, непонятно как получив. И вернули все операторам связи. Просто одномоментно в Центральном федеральном округе было изъято больше 25 тысяч sim-карт с помощью МВД", — рассказал Жаров.