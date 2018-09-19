СПЧ предложил высылать из РФ иностранцев за преступления средней тяжести

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президентский совет по правам человека (СПЧ) предлагает предусмотреть выдворение в качестве новой меры уголовно-правового воздействия для иностранцев, совершивших преступления небольшой или средней тяжести.

Вопрос о том, чтобы в СИЗО как можно меньше помещали тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести, в особенности иностранцев, был поднят в ходе специального заседания СПЧ по вопросам защиты прав заключенных, которое проходит в среду.

"Мы предлагаем рассмотреть возможность введения новой меры уголовно-правового воздействия в отношении иностранных граждан — это выдворение за пределы РФ в случае, если совершено преступление небольшой или средней тяжести и нет обстоятельств, которые препятствуют выдворению… Если нет таких обстоятельств, то просто выдворяется и на этом история заканчивается", — сказал в ходе заседания глава СПЧ Михаил Федотов.